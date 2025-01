Marciano Vink adviseert Ajax: "Hij is nog net even te mager"

Vink steekt van wal over Regeer. "Ik dacht dat Ajax in eerste instantie op zoek was naar een linksbuiten en dat veranderde doordat de Rensch in één keer de Ajax-Roma-interesse kreeg en volgens mij voor 5, 6 miljoen ook verkocht. Nou betaal je 4 miljoen voor Regeer. Ik blijf het zeggen, ik vind Regeer echt heel goed op het middenveld. En misschien nog wel stiekem beter op 10. In die wedstrijd van Jong Oranje, dat had ik zelden gezien."

Vink ziet in dat Regeer niet op 10 ingezet wordt. "Alleen nu moet hij rechtsback spelen, hij is comfortabel aan de bal. Het is niet eentje die je eroverheen klapt à la Gaaei, het is echt een voetballer. Dus misschien dat je daarmee op het middenveld als rechtsback iets kan creëren. En dat je zo een overtal kan halen. Maar je moet iets, want voor Ajax is Gaaei denk ik nog net even te mager. Dus is het een hele goede aankoop voor Regeer? Ik denk het wel. En voor Ajax zal het moeten blijken of je die rechtsbackpositie zo kan invullen zoals Farioli dat wil.

Koevermans haakt in: "Ik denk dat hij er wel overheen gaat klappen", waarop Vink vervolgt. "Ja, dat kan, maar hij is wel echt een voetballer die vanuit een bepaalde combinatie daar komt waar hij wil zijn", besluit de oud-Ajacied.