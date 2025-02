Marciano Vink na Klassieker: "Die geeft dan een halve flutpass"

Volgens Vink had Ajax de eerste helft onder controle, maar miste de intensiteit. "Voor mij begon de wedstrijd pas echt toen Timber het veld inkwam. Toen kwamen er over en weer kansen en zag ik spelers terugsprinten. En Feyenoord kreeg geloof in de overwinning."

Vink was lovend over Hato en Timber. "Hato speelde fantastisch en Timber was goed. Er zaten mooie dingetjes bij." Toch zag hij ook slordigheden. "Ik heb ook Traoré gezien die een actie maakt en dan een halve flutpass geeft. Henderson deed zijn ding. Hwang zag je wel, maar ook weer niet. Voor een Klassieker vond ik het tot het inbrengen van Timber niet goed genoeg." Perez zag dat beide teams voorzichtig speelden. “Een ren-je-rot-wedstrijd is vermakelijk, maar er gaat ook veel fout. Dat is aantrekkelijk om naar te kijken, maar dat komt vanwege slecht voetbal."

Timber leek Feyenoord op voorsprong te helpen. "Hij maakte een schitterende goal. Iemand voor me zat te Instagrammen, zo van: ‘Niet de mooiste goal, maar…’ Ik zei: ‘Dit is een hartstikke mooie goal.’ Toen had ik het gevoel dat Feyenoord er overheen zou gaan." Toch vocht Ajax zich terug. Taylor besliste de wedstrijd in blessuretijd. Perez: "Gezien de opstelling van Ajax, met Gaaei, Rasmussen en Fitz-Jim, verwachtte ik dat Feyenoord de overhand zou hebben. Maar niets was minder waar."