Marco van Basten bekritiseert Ajax-speler: "Opvallend slecht"

"Die Berghuis, daar heb ik gisteren ook nog naar zitten kijken. Dat is ook niet best hoor", sprak hij bij het Ziggo Sport-programma Rondo. "Ik ben redelijk kritisch, dat geef ik toe. Maar gisteren had ik echt moeite met hem hoor. Inspiratieloos, moe... Moeilijk bewegen, verdedigen ho maar. Dat is ook een jongen die af en toe even een draai om zijn oren moet hebben. Opvallend slecht", vervolgt Van Basten kritisch.

Alex Kroes was het wederom niet eens met de lezing van de voormalig profvoetballer. "Jij vindt er niet heel veel best als ik jou zo hoor. Je vindt Rensch niet goed", reageert hij. De technisch directeur legt vervolgens uit waarom de club uit Amsterdam graag langer door wil met de creatieve linkspoot. "Hij heeft een goed schot, heeft creativiteit en is een heel belangrijke speler voor dit team", constateert hij.

Wesley Sneijder steunt de technisch directeur van Ajax. "Ik vind Berghuis ook wel een speler die je in je selectie kan hebben. Ook met de jeugd. Hij komt ook terug van een blessure. Ik vind hem wel een goede voetballer", benadrukt hij. "Maar laatst stond hij een keer als zes, stond hij in zijn eigen zestien te verdedigen. Dat is niet zijn positie", besluit Sneijder over de aanvaller.