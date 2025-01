Martens kijkt uit naar Ajax: "Zitten paar centimeter naar voren"

Ajax kan komende dinsdag alweer aan de bak. Dan wacht de uitwedstrijd in het bekertoernooi tegen AZ. In Alkmaar wordt uitgekeken naar de komst van Ajax.

"AZ - Ajax is toch een duel waarbij toeschouwers een paar centimeter naar voren gaan zitten op de tribune", zegt AZ-trainer Maarten Martens in het Algemeen Dagblad. "Je proeft het besef van een beladen wedstrijd. In de periode onder Louis van Gaal, die ik als speler meemaakte, was het ook nog iets extra's."

Het treffen is een duel tussen de nummers zes en twee van de Eredivisie. "Zij staan hoger dan wij en ik denk dat we dicht bij elkaar staan", vindt Martens. "We hebben ze recent verslagen in de competitie maar zij zullen uit zijn op revanche."

Bij AZ ontbreekt Ibrahim Sadiq door een blessure, terwijl Ruben van Bommel en Mayckel Lahdo enkelklachten hebben. AZ speelde afgelopen weekend gelijk bij koploper PSV. "Het is ons niet gelukt om te winnen maar het kan alsnog een extra boost geven, want PSV is een heel goed team. Of we dat ook tegen Ajax kunnen opbrengen ligt aan de vorm van de dag."