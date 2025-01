MATCHDAY | Francesco Farioli wijzigt Ajax noodgedwongen in Riga

Ajax neemt het om 21:00 uur op tegen het Letse Rigas FS. De Amsterdammers hervatten de jacht op een plek in de knock-outfase in Europa.

In de hoofdstad van Letland kies hoofdtrainer Francesco Farioli voor Anton Gaaei als rechtsback. De transfer van Devyne Rensch naar AS Roma is helemaal rond en ook al wereldkundig gemaakt. De vleugelverdediger reisde dan ook niet mee af naar Riga en landde deze week in Rome.

Daarnaast heeft de Italiaanse hoofdtrainer een basisplaats over voor Daniele Rugani. Dit gaat ten koste van Jorrel Hato, die geschorst is. Verder starten dezelfde spelers als afgelopen weekend tegen SC Heerenveen.

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Rugani, Sutalo; Henderson, Taylor, Fitz-Jim; Traoré, Brobbey, Godts.