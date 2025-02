Matheus over Ajax-transfer: "Het is ongelooflijk, een droom"

De kersverse Ajax-doelman Matheus Lima Magalhães kan zijn geluk niet op na zijn overstap van SC Braga naar Amsterdam. De 32-jarige Braziliaan wordt tot het einde van het seizoen gehuurd, met een optie tot koop. In zijn eerste interview straalt Matheus van trots: "Het is een droom die uitkomt. Ik kan het geluk dat ik voel niet beschrijven. Het is ongelooflijk."

De ervaren keeper begint zijn avontuur bij Ajax met een grote glimlach. "Niet alleen ik voel dat, maar ook mijn familie. Het is een droom die uitkomt om te spelen voor een groot Europees team. Ik voel me trots," zegt Matheus. Zijn transfer naar Ajax had zelfs een bijzonder persoonlijk tintje: "Ik werd heel geëmotioneerd toen ik hoorde van Ajax' interesse. En ook nog op de verjaardag van mijn echtgenote. Ze heeft geen verjaardagscadeau gekregen, maar het grootste cadeau was onze komst naar Ajax. We gaan het samen vieren."

Over zijn rol bij Ajax is Matheus vastberaden. "Als prof ben ik een volwassen keeper, met enige ervaring. Ik ben altijd bereid om hard te werken, te leren, me in te zetten en alles te geven," benadrukt hij. Hij zag Ajax recent in actie tijdens De Klassieker: "De gesprekken waren al bezig, dus ik heb de wedstrijd gezien. Ik werd heel blij van de overwinning en ik hoop dat we in de toekomst ook veel mogen bereiken samen. Samen juichen met de fans is echt fantastisch."