'Maurice Steijn wil oud-Ajacied naar Sparta Rotterdam halen'

Eind november werd al gemeld dat Maurice Steijn zijn technische staf graag wil versterken met Bogarde, maar de voormalig verdediger zou daarvoor bedankt hebben. "Nu hoor ik dat er op dit moment toch weer contact is tussen Sparta en Bogarde, want Steijn wil hem er dolgraag bij", onthult Driessen maandag in de Oranjewinter.

Dave Maasland, lid van de Raad van Commissarissen van Sparta Rotterdam, kan dat nieuws bevestigen. "Ik heb het ook nog even gecheckt en inderdaad: die lijnen liggen gewoon open", vertelt hij. "Dat zal dan wel meer liggen in de individuele begeleiding van spelers, van verdedigers." De 54-jarige Bogarde speelde twee jaar voor Sparta Rotterdam voordat hij in 1994 een transfer naar Ajax maakte.