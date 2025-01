Maximilian Wöber (26) naar PSV? "Een transfer is niet ondenkbaar"

De namen van Koki Machida (Union Sint-Gillis), Jesús Orozco Chiquete (Chivas Guadalajara), Valentín Gomez (Vélez Sarsfield), Finn van Breemen (FC Basel) en Mika Marmol (Las Palmas) staan echter hoger op het lijstje. "Als PSV - zoals het afgelopen zomer ook al poogde met Itakura - wil teruggrijpen op een oude bekende in het buitenland, dan kan Maximilian Wöber op de radar verschijnen", schrijft Planting op de website van VI.

"Bij het hyperambitieuze Leeds United is de Oostenrijker links centraal achterin tweede keuze, achter de in Noord-Engeland zeer gewaardeerde Pascal Struijk", vervolgt hij. "Daarnaast lijkt manager Daniel Farke in Wöber geen optie voor de linksbackpositie te zien. Vandaar dat opnieuw een transfer niet ondenkbaar is voor de ex-Ajacied. Bij Wöber moet de komende weken blijken of hij zijn knie-operatie van dit najaar goed heeft doorstaan", benadrukt Planting.

"Is dat het geval, dan vormt de Oostenrijker een solide alternatief voor PSV als de 'sexier' opties onhaalbaar blijken", constateert hij. "Zowel bij zijn nationale ploeg als bij Leeds is Wöber namelijk gewend om in het verdedigingshart te renderen in een team dat extreem hoog druk zet", besluit Planting over de Oostenrijkse verdediger, die nog een contract heeft tot medio 2027 in Engeland. Wöber, die tussen 2017 en 2019 bij Ajax speelde, is inmiddels 26 jaar.