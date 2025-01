'Meerdere kapers op de kust voor spits Brian Brobbey deze winter'

"Het gaat om meerdere clubs uit Engeland, er is ook een club uit Frankrijk en ook uit andere landen zijn clubs echt serieus geïnteresseerd in Brobbey", zo vertelt ESPN-verslaggever Cristian Willaert in het programma Tekengeld. "Er liggen meerdere kapers op de kust."

Ajax zou openstaan voor een transfer, maar dan moet er wel een bedrag van 30 tot 35 miljoen euro op tafel komen. Daar hebben de geïnteresseerden echter geen zin in. "Het probleem is dat Ajax en Brobbey pas zaken willen doen als het om een directe verkoop gaat", vertelt Willaert. "Er is geen enkele club die zich nu wil committeren aan dat bedrag. Iedere club wil een verhuurconstructie met een optie, maar geen verplichte optie."