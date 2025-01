Mertens ziet kracht Ajax: "FC Barcelona en Benfica hebben dat ook"

Ajax kende vorig jaar een enorm teleurstellend seizoen, maar krabbelt weer op. "Soms gaat een club door dat soort momenten, maar een club als Ajax komt met jonge jongens weer snel terug", stelt Mertens in gesprek met Ziggo Sport. "Ze hebben zoveel talenten, dat is een mooi. Maar een paar clubs hebben dat, zoals FC Barcelona en Benfica. Ajax heeft dat ook."

Mertens, die donderdagavond met Galatasaray op bezoek gaat bij Ajax, kan zich niet helemaal vinden in de kritiek voor Farioli. "Farioli doet het goed. Als je in het begin van het seizoen vraagt wat ze willen, is het vechten voor de eerste plek. Dat zijn ze nu aan het doen", aldus de Belg. "Ik snap dat niet zo goed, maar dat is kritiek dat je krijgt bij een grote club."