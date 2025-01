Michael van Praag laakt: "Dat was niet de afspraak met Farioli"

Michael van Praag uit zijn frustratie over het aantal assistenten van Francesco Farioli bij Ajax. Volgens de voorzitter van de raad van commissarissen is het aantal van zeven assistenten in strijd met de gemaakte afspraken.

"De afspraak was vier assistenten, daar zijn we mee akkoord gegaan", zegt Van Praag tegen NH Sportcafé. Van Praag geeft aan dat zelfs de vier assistenten al tegen de zin van de commissarissen waren, die liever met minder hadden gewerkt. "En dat was al tegen de zin van de commissarissen, want wij wilden er minder", voegt hij eraan toe. Toch benadrukt hij dat het niet aan hem is om hier iets aan te veranderen.

De rol van Van Praag als commissaris is vooral controlerend, legt hij uit. "Nee, ik kan daar niks aan doen. De commissarissen doen daar niks aan. Dit is een zaak van de directie." Hij geeft aan dat de kritiek over de omvang van het stafteam bij de directie neergelegd moet worden. "Het is een vraag die je rechtstreeks aan de directie moet stellen: waarom is dat?"