Mika Godts maakt indruk: "De absolute dribbelkoning van Ajax"

"Godts was dit kalenderjaar de absolute dribbelkoning van Ajax", schrijft hij. "Liefst 52 keer passeerde hij zijn directe tegenstander. En dat terwijl hij verdeeld over twee periodes in totaal zo’n drie maanden aan de kant stond met hamstringblessures. Dit seizoen is Godts er ook in geslaagd om rendement te verbinden aan die acties", constateert Goodijk.

"Zijn collega-artiest aan de andere kant zorgt voor minstens zoveel dreiging", vervolgt hij. "Bertrand Traoré sloot deze zomer aan in Amsterdam en dribbelde sindsdien 34 maal zijn tegenstander voorbij. Met hun kwaliteiten in de één-tegen-één spelen de buitenspelers zo een cruciale rol in het spel onder Farioli", besluit Goodijk.