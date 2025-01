Mike Verweij: "Hij kan een voorbeeld nemen aan Kenneth Taylor"

Ajax staat na zeventien competitiewedstrijden op een tweede plek in de Eredivisie en Mike Verweij ziet Youri Baas als de positieve 'verrassing' bij de club uit Amsterdam. De Zuid-Hollander namelijk was één van de sterkhouders in de ploeg van trainer Francesco Farioli.

"Terecht werd hij beloond met een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2028. Waarbij wel aangetekend dat zijn laatste duels niet zijn beste waren", schrijft hij op de website van de Telegraaf. "Na de winterstop moet hij snel zijn gezicht van de eerste maanden weer laten zien. Wat dat betreft kan Baas een voorbeeld nemen aan Kenneth Taylor. De middenvelder van Ajax werd vorig seizoen uitgefloten door de eigen supporters, maar rechtte zijn rug en kwam ijzersterk terug."

"Tekenend voor het toegenomen zelfvertrouwen en zijn karakter was dat hij tegen Sparta, bij een 0-0 stand, dertien minuten voor tijd de toegekende penalty opeiste en de bal feilloos binnenschoot", blikt Verweij terug. "Het product van de eigen opleiding kan komende zomer op de transfermarkt weleens een van de topverkopen van Ajax worden. Naast de uitblinker tot dusver verdient ook Jordan Henderson een compliment. Het eerste half jaar na zijn komst had de Engelsman nauwelijks tot geen meerwaarde, maar dat is nu zeker in de topwedstrijden wel anders", besluit de verslaggever.