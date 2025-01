Mike Verweij onthult: "Ajax is heel erg gecharmeerd van hem"

Mike Verweij weet dat het herstel van Moro minder lang duurt dan gedacht. "Er werd acht tot twaalf weken gezegd, dat zou wel heel lang zijn voor een sleutelbeenbreuk. Nu is de verwachting misschien vijf weken", onthult hij in Kick-off van de Telegraaf. "Ajax is aan het wikken en wegen. Misschien toch die jongen halen óf een alternatief huren en dan in de zomer toch deze jongen. Ze zijn heel erg gecharmeerd van Moro."

De 22-jarige vleugelaanvaller van Real Vallodolid was dit seizoen in negentien competitieoptredens goed voor drie goals en één assist.