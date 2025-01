Mike Verweij over salaris Ajax-speler: "Bijna 2,5 miljoen euro"

"Toch is de overstap van Wijndal naar de regio Madrid nog geen uitgemaakte zaak, omdat de speler twijfelt of degradatievoetbal hem past", verklapt de clubwatcher. "Het heeft er de schijn van dat Wijndal op een betere club wil wachten", constateert Verweij.

"Duidelijk is wel dat Wijndal, die in de zomer van 2022 voor 10 miljoen euro van AZ werd overgenomen, niet in de plannen van Francesco Farioli voorkomt", vervolgt de verslaggever. "Dat heeft niet met zijn kwaliteiten of inzet te maken, maar met zijn salaris. De Zaandammer tekende zijn vijfjarige contract in financieel betere tijden en zou volgens bronnen jaarlijks bijna 2,5 miljoen euro opstrijken", besluit Verweij over de vleugelverdediger.