Mike Verweij: "Salaris van 1 miljoen euro gaat van de payroll af"

Ünüvar wordt momenteel verhuurd aan het Spaanse Espanyol en die overeenkomst is in goed overleg ontbonden. Espanyol, dat in degradatiegevaar verkeert, had een verplichte optie tot koop, maar die zou vervallen bij degradatie. Nu is er een voortijdige oplossing gekomen voor de uitzichtloze situatie van Ünüvar. Ook het tot medio 2026 lopende contract van de 21-jarige aanvaller bij Ajax wordt ontbonden, waardoor Ünüvar transfervrij de overstap kan maken naar FC Twente.

"Voor Ajax is het positief dat het salaris van het jeugdproduct, dat richting 1 miljoen euro liep, van de payroll afgaat en bovendien heeft de Amsterdamse club een doorverkooppercentage van 25 procent bedongen bij een toekomstige verkoop van Ünüvar door FC Twente, dat een contract voor 3,5 jaar gaat afsluiten met de oude bekende", laat Verweij weten op de website van De Telegraaf.

De vleugelaanvaller, die ook op het middenveld uit de voeten kan, heeft zelf ook water bij de wijn gedaan. "Ünüvar is opgelucht dat hij verlost wordt uit zijn uitzichtloze situatie en is bereid geweest fors in te leveren om de deal mogelijk te maken. De 21-jarige jeugdinternational van Turkije heeft gekozen voor het sportieve perspectief bij FC Twente", aldus Verweij.