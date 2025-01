Mikos Gouka adviseert Ajax: "Voor dat bedrag kun je hem halen"

"Als clubs als Anderlecht al rond de twee miljoen euro gaat bieden, dan moet je op hetzelfde bedrag zitten. Of daarboven, begint Gouka in de AD Voetbalpodcast. "Het is geen heel hoog bedrag, dus als jij hem talentvol genoeg vindt, dan zou je hem kunnen halen."

"Volgens mij wil Excelsior dat hij het seizoen in Rotterdam afmaakt en de bedragen zijn nog niet zo hoog", gaat de journalist verder. "Een Bjorn Meijer was ook interessant, maar daar werd al zó op geboden, dat het niet meer interessant was. Deze speler heeft een Italiaanse agent en echt veel clubs hebben al naar hem gekeken."

"Het is alleen de vraag of Ajax, Feyenoord en PSV hem een echte meerwaarde vinden, of dat ze bang zijn om de plank mis te slaan als hij het in het buitenland wél heel goed doet. Het bedrag alleen al is het gokje wel waard, als het al een gokje is. De meeste clubs durven het namelijk wel aan", aldus Gouka.