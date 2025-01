Mikos Gouka: "Ze zijn niet allemaal aan het bieden op Brobbey"

Een transfer van Santiago Giménez van Feyenoord en Brian Brobbey van Ajax hangt nog altijd in de lucht. Ondanks dat de Feyenoorder veel scoort en de Ajacied bijna niet, wordt voor beiden heel veel geld verwacht. Mikos Gouka bespreekt in de AD Voetbal Podcast waarom dit zo is.

Gouka hierover: "Vaak heeft het te maken met of er meer interesse is, maar ik geloof niet dat ze nu allemaal aan het bieden zijn op Brobbey. Het heeft ook vaak te maken met de club waar de speler speelt. Maar daarvan zei ik altijd wel, dat zei Martin Van Geel ook heel vaak: 'ik kan niet vragen wat Ajax vraagt, want dat betalen ze niet'. Maar hij had toen wel kunnen vragen wat AZ vroeg voor spelers. En dat lag ook altijd hoger dan Feyenoord. Het is van veel factoren afhankelijk, maar je zou inderdaad kunnen zeggen dat het opvallend is dat de speler die dit seizoen in ieder geval nog niet aan de lopende band heeft gescoord", doelend op Brobbey, "dat daar veel meer voor wordt geboden dan een speler die inmiddels wel weer zijn goaltjes maakt, ook een slechte periode heeft gehad", doelend op Giménez.

"Het gaat natuurlijk ook om de potentie die zo'n club ziet. Denken zij dat er veel meer in zit dan wat hij nu laat zien? Of denken ze bij Giménez dat het dat misschien ook wel een klein beetje zo is. Engeland en Italië schelen natuurlijk ook. In Engeland halen ze er gewoon vier of vijf spitsen. Giménez was bij Nottingham Forrest ook één van de vier of vijf spitsen geweest. En ook bij AC Milan hebben ze natuurlijk gewoon spitsen. Daar doen ze niet zo moeilijk, als het niet zo goed gaat dan willen ze weer een ander type spits erbij. Dus ik ben benieuwd."

Gouka gaat nog even door over Feyenoord en Ajax. "Ik denk dat het voor Ajax wel een buitenkans is. Maar dat is het eigenlijk voor Feyenoord ook, hoe gek dat ook klinkt. Want hij heeft natuurlijk deze week twee goals gemaakt tegen Bayern München. Dat ziet er goed uit. Maar er is ook een fase geweest dat ze in Rotterdam natuurlijk dachten of hij nog wel doelpunten zou gaan maken. Wat krijgen we nog voor hem? Dus ik begrijp wel dat er een dilemma is. Het is nog te weinig wat ze hebben geboden. Het moet natuurlijk meer zijn dan wat er van de zomer met geboden door Nottingham Forrest", besluit hij. "Het zou best kunnen dat AC Milan naar dat bedrag gaat en dan krijg je wel het dilemma. Wil je tweede worden en we zitten nog in de Champions League en kunnen de beker nog winnen of maak je de transfer."