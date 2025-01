Milan van Dongen verrast: "Ook voor Ajax is het wel opmerkelijk"

''Die zal bij Twente geen miljoen gaan verdienen en ook niet de helft", vertelt hij in Tekengeld. "Ook voor Ajax is het wel opmerkelijk. Dit was toch een kroonjuweel een jaar of drie, vier geleden", vervolgt Van Dongen, die benieuwd is of Ünüvar een basisplaats kan afdwingen bij de Tukkers.

"Ltaief en Van Bergen zou hij wel uit de basis moeten kunnen spelen, voor zover zij een basisplaats hebben", vervolgt hij realistisch. "Rots is de laatste tijd iets beter in vorm. En hij kent de club, dat moet dus wel goedkomen. Maar of het echt een dragende spelers voor FC Twente moet gaan worden, weet ik niet. En echt diepte heeft hij niet, het is weer een 'voetballende' buitenspeler", besluit Van Dongen, die weet dat Michel Vlap tegenwoordig vaak als linksbuiten speelt.

ESPN-redacteur Daniël Man is benieuwd naar de fysieke gesteldheid van Ünüvar, die bij Ajax altijd te boek stond als een groot talent. "Hij heeft weinig minuten gemaakt de eerste seizoenshelft. Ook vorig seizoen heeft hij maar twee basisplaatsen gehad in een volledig seizoen bij Twente", blikt hij terug. "Destijds heeft hij een lange aanloopperiode nodig gehad om een uur te kunnen spelen, het is dus maar de vraag of hij er direct zal kunnen staan", besluit Man realistisch.