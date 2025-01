Mourinho toont interesse in Ajax-verdediger: "Eerste bod gedaan"

Hoe hoog die koopoptie is en of het om een verplichte clausule gaat, is niet duidelijk. De 21-jarige verdediger maakte in 2022 voor negen miljoen euro de overstap van Trabzonspor naar Amsterdam, maar komt dit seizoen door de opkomst van Youri Baas nauwelijks in actie.

Hoewel Kaplan dit seizoen geen vaste waarde is, lijkt Ajax nog steeds toekomst in hem te zien. Volgens het Algemeen Dagblad is de club in gesprek over een mogelijke contractverlenging. Zijn huidige contract loopt nog tot medio 2027, maar Ajax zou de verdediger langer willen binden. Dit plaatst vraagtekens bij de kans van slagen voor Fenerbahçe om Kaplan deze winter naar Istanbul te halen. "Ajax lijkt niet van plan om zomaar afscheid van hem te nemen," meldt een bron dicht bij de club.

De Turkse topclub, nu onder leiding van José Mourinho, wil de defensie versterken en ziet Kaplan als een geschikte optie. De verdediger kreeg vorig seizoen nog vertrouwen in de slotfase van de competitie, maar speelt dit seizoen een ondergeschikte rol. Het blijft afwachten of Ajax bereid is in te stemmen met de voorwaarden van Fenerbahçe, of dat de Amsterdammers liever vasthouden aan een talent waarin ze eerder al fors investeerden.