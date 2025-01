NAC-middenvelder bewondert Ajacied: "We hebben dagelijks contact"

"PSV loopt te knoeien de laatste weken en Ajax speelt slecht, maar ze zitten er gewoon bij", vertelt Leemans aan BN DeStem. Hij weet dat zaterdag veel ogen gericht zullen zijn op de wedstrijd tussen PSV en NAC.

Leemans, die nog nooit wist te winnen van zijn oude club PSV, voelt geen jaloezie naar zijn neef Van den Boomen, die inmiddels bij Ajax speelt. "Hij noemde me ooit ‘eenzelfde speler’ als hij, en daar ben ik trots op", zegt Leemans. Over de carrière van zijn vriend is hij vol bewondering: "Hij schitterde in de Ligue 2, werd kampioen, promoveerde, won de beker, en maakte daarna de stap naar Ajax. Ik ben alleen maar trots op hem."

Hoewel Leemans zijn successen niet heeft kunnen evenaren, blijft hij realistisch en gefocust. Zijn blik is gericht op zaterdag, waar NAC een uitdaging wacht tegen PSV. Met een knipoog naar Van den Boomen vertelt hij: "We hebben dagelijks contact, dus het gaat daar snel over. Ze zullen zaterdag zeker met een schuin oog naar onze wedstrijd kijken."

Toch ontbreekt er nog iets. "We hebben nog nooit samengespeeld, maar wie weet in de toekomst." Misschien biedt NAC wel die kans, suggereert Leemans. "Hij is al een paar keer komen kijken. Het is algemeen bekend dat wij een mooi stadion hebben en het is hier geweldig in Zundert. We hebben het er al over gehad dat NAC hem ook goed zou staan."