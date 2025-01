Naci Ünüvar op weg naar FC Twente: "Toen kwam hij echt wel los"

FC Twente hoopt zich op korte termijn te versterken met Naci Ünüvar, die een contract voor 3,5 jaar kan tekenen bij de club uit Enschede. Trainer Joseph Oosting wilde voor de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles echter nog weinig kwijt over de mogelijke komst van de vleugelaanvaller.

"Hij is nog geen Twente-speler en ik wil pas over hem gaan praten als hij Twente-speler is. Ik denk dat daar nog wel wat tijd overheen gaat", sprak de oefenmeester tijdens de voorbeschouwing met ESPN. Ünüvar werd door de oplettende kijkers tijdens de wedstrijd echter al wel in Deventer gespot (met een muts op).

Marciano Vink snapt wel dat FC Twente in zee gaat met Ünüvar. "Er zijn wat namen gepasseerd de afgelopen weken, maar dit is een speler die de club al kent en heeft het met name in zijn laatste fase bij FC Twente goed gedaan. Toen kwam hij echt wel een beetje los", blikt hij terug. "In het begin was het nog best wel plichtmatig en soms ook acties die niet helemaal uit de verf kwamen. Maar naarmate het seizoen vorderde werd ook Ünüvar belangrijker", aldus Vink.

De voormalig profvoetballer weet dat de aanvaller van Ajax in Spanje nauwelijks aan de bak kwam. "Naar het buitenland gaan heeft met zoveel zaken te maken. Het momentum, de trainer die het je gunt en jou echt graag wil laten spelen en je laten ontwikkelen. Het kan ook zomaar zijn dat je een concurrent hebt die zomaar 'mister Espanyol' wil worden, daar zes jaar blijft en het hartstikke goed doet", constateert hij. "Dan kan je in het in het buitenland op het tweede plan terechtkomen. Er zijn zoveel factoren die mee kunnen spelen, dus het zegt mij niet zoveel dat hij niet veel gespeeld heeft", besluit de voormalig Ajacied.