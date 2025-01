'NEC dreigt oud-Ajacied te verliezen na miljoenenbod uit Engeland'

Sheffield heeft zich al officieel gemeld en heeft een transferbod. De Engelsen willen zo'n 3,5 miljoen betalen voor de flankenflitser. RC Lens is ook in de markt. "Maar zij moeten eerst een uitgaande transfer rondmaken, alvorens ze zich concreet bij NEC kunnen gaan melden. Sheffield United heeft dat dus al wél gedaan", weet Mounir Boualin.

Het is nog niet bekend of Hansen zelf openstaat voor Sheffield, dat derde staat in de Championship. Dit seizoen staat zijn teller op 5 goals en 1 assist in 18 officiële wedstrijden voor Hansen. Zijn spel is echter goed, waardoor scouts de speler zijn opgevallen.