Nieuwe Ajacied: "Club belde en een paar uur later was het rond"

Oliver Edvardsen mag zich sinds vrijdag officieel Ajacied noemen en de Noor kan zijn geluk nauwelijks bevatten. De aanvaller is onder de indruk van zijn nieuwe club en voelt zich bevoorrecht om onderdeel uit te maken van de Amsterdamse grootmacht. "Het is een prachtig stadion met veel historie. Ik ben blij dat ik daar onderdeel van mag zijn," vertelt hij enthousiast over de Johan Cruijff ArenA.

De overstap naar Ajax is voor Edvardsen een flinke stap in zijn carrière. "Het is een fantastisch gevoel, bijna ongelooflijk," aldus de aanvaller. "Ik ben erg blij om hier te zijn. Het is een fantastische plek, zowel de stad als het stadion. Het is anders dan ik gewend was, dus het is een flinke stap omhoog." De Noor realiseert zich dat hij nu op het grootste podium van Nederland staat en voelt de verantwoordelijkheid om zich te bewijzen.

De afgelopen dagen waren hectisch voor de kersverse Ajacied, die zijn transfer als een achtbaan omschrijft. "Ja, heel erg. Er gaan veel gedachten door je hoofd. Het was echt een gekkenhuis, zo snel ging het allemaal. De club neemt contact op en een paar uur later is het realiteit. Heel gek." Ondanks de snelheid van de transfer, kijkt hij er met een positief gevoel op terug.

Edvardsen komt over van Go Ahead Eagles, waar hij zich in korte tijd heeft ontwikkeld. "Ik zag dat toen als een mooie mogelijkheid om naar het buitenland te gaan. Ik heb er vrienden gemaakt, maar nu is het tijd voor de volgende stap. Ik heb bij Go Ahead Eagles veel over voetbal geleerd en mezelf als speler en als mens ontwikkeld." Met die bagage is hij klaar om in Amsterdam te schitteren.