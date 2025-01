Nijhuis juicht nieuwe aanpak toe: "Gaan het publiek toespreken"

Bas Nijhuis is blij met het feit dat hij komend weekend de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht fluit. Na dat duel gaan er dingen veranderen voor Nijhuis en de andere scheidsrechters. In de KNVB Beker worden namelijk VAR-beslissingen uitgelegd aan het publiek in het stadion.

Nijhuis is samen met de andere Nederlandse arbiters in voorbereiding op de tweede seizoenshelft. "We zitten nu in Zeist. Zoals veel clubs dat ook doen, bereiden we ons voor. Elke dag trainen en terugblikken op de eerste seizoenshelft. Waar ging het fout en waar ging het goed?", zo vertelt hij bij Radio 538.

De arbiter ontkent niet dat de arbitrage in de laatste weken voor de winterstop steken heeft laten vallen. "Waar het mis is gegaan met spelregelkennis, dat wordt wel aangepakt. Daar wordt scherp over gesproken", wijst Nijhuis naar het onterecht afgekeurde doelpunt van PEC Zwolle bij RKC Waalwijk. "Maar ook andere zaken worden besproken."

Nijhuis onthult verder dat de scheidsrechters vanaf de eerstvolgende bekerronde het publiek uitleg gaan geven over de genomen beslissingen: "Ik heb op 16 januari De Graafschap - Heracles. Vanaf die ronde gaan we het publiek toespreken bij VAR-beslissingen." Eerst mag hij nog aan de bak bij Feyenoord - FC Utrecht. "Ik ben er blij mee, dat is een grote wedstrijd."