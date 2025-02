Nijhuis over penalty in Klassieker: "Als het beeld doorloopt..."

Bij Vandaag Inside kwam maandagavond de penalty van Wout Weghorst ter sprake. René van der Gijp, Johan Derksen en ook de aangeschoven arbiter Bas Nijhuis kwamen aan het woord over of het een strafschop was of niet.

Of het moment tussen Hancko en Weghorst een penalty was, daarover zegt Nijhuis het volgende. "Kijk, ik snap het wel. Als je erachter loopt dan denk je: 'sliding, pats en het eerste contact is er buiten. En als je het beeld dan doorloopt, dan krijg je een tweede contact op die voet. En dan is de vraag: raakt Weghorst daardoor uit balans? Of ben je op zoek naar contact."

Johan Derksen reageert: "Je zit te lullen als een scheidsrechter." Nijhuis: "Nee, ik ben even aan het analyseren. Alleen, dan moet je je voorstellen dat je daar achter het scherm zit als VAR. Dan komt de situatie en het is ook altijd hoe dan ook altijd waar de overtreding eindigt. Dat is met vasthouden ook, maar goed."

Van der Gijp haakt in. "Weet je wat er nu gebeurt? Weghorst schopt tegen Hancko aan. Je bent toch niet gek, Bas? Je ziet het toch? Eigenlijk is het een vrije voor Hancko. Ik zou zeggen dat hij voor het strafschopgebied is gemaakt, klaar." Derksen besluit: "We hebben zitten kijken naar een wedstrijd van een bedroevend niveau en daar heeft de arbitrage zich moeiteloos bij aangepast."