Nijkamp roemt Ajax-speler: "Geldt al jaren als groot talent"

De 21-jarige middenvelder werd deze transferperiode ook begeerd door FC Twente, dat de IJslander wilde huren met optie tot koop of definitief wilde overnemen van Ajax. Ajax was echter alleen bereid om Hlynsson te verhuren. Sparta Rotterdam heeft nu toegeslagen.

"We zijn blij een speler met zijn kwaliteiten te verwelkomen", laat technisch directeur Gerard Nijkamp weten op de clubwebsite. "Kristian geldt al jaren als groot talent, die het ook op Eredivisieniveau heeft laten zien. Met oog op het vertrek van Arno Verschueren openden wij de zoektocht naar spelers die Sparta verder kunnen helpen in de huidige situatie, waarbij de blik meteen gericht werd op Kristian. We zijn blij hem zo snel aan de selectie toe te kunnen voegen."