'Noa Lang forceert vertrek bij PSV en wil tekenen in Italië'

Napoli is concreet in de markt voor de handtekening van de oud-speler van Ajax, die zelf dolgraag de overstap naar Italië zou willen maken. "PSV zet vooralsnog de hakken in het zand, maar zowel Napoli als Lang heeft een transfer nog niet uit het hoofd gezet", zo valt er te lezen. Lang staat open voor een stap naar Napoli, dat op zoek is naar een vervanger van Kivicha Kvaratskhelia. Hij vertrok naar Paris Saint-Germain.

Het Eindhovens Dagblad weet te melden dat PSV anderhalve week geleden een mondeling bod van 25 miljoen euro inclusief bonussen heeft ontvangen via een tussenpersoon, maar een vertrek mag niet gebeuren. "Daarna zou er geen officieel contact meer zijn geweest. Het bod is dus niet verhoogd en dat moet wel om PSV tot een ander standpunt te bewegen", schrijft het medium.