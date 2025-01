"Noa Lang heeft natuurlijk lak aan alles, dat wisten we al"

Noa Lang is tijdens zijn vrije dagen naar Dubai gevlogen om daar Quincy Promes op te zoeken. De oud-Ajacied postte vervolgens een foto op sociale media, waar gemixte reacties op kwamen. In de AD Voetbalpodcast wordt het voorval ook besproken.

Lang, Bergwijn en Promes poseerden op deze foto. Kan het wel of kan het niet, dat is de vraag. "Met Noa Lang kan alles", reageert Johan Inan. "Maar handig is het niet nee. Lang heeft natuurlijk lak aan alles, dat weten we. Maar nu brengt hij zijn club er ook een beetje mee in de problemen. Die krijgen natuurlijk allemaal vragen erover. Maar ik zelf kijk er niet van op."

Het is een opvallend tafereel, spelers die op bezoek gaan bij Promes en dan ook een foto posten. "Dat doen ze omdat ze hem ondanks alles hoog hebben zitten", denkt Inan. "Ze hebben hun niets aangedaan en hebben ze altijd goed met hem overweg gekund. Dat is dan een beetje een code onder die jongens, dat ze elkaar niet laten vallen." "Het zou een beetje hetzelfde zijn als Mark Rutte met Willem Holleeder op de foto zou gaan", haakt Etienne Verhoeff in. "Dat zijn dingen die doe je niet als je slim bent."