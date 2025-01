Noa Vahle beseft: "Daar kan Ajax best wel veel geld voor vragen"

"Dat is natuurlijk best wel een bijzonder verhaal, want afgelopen zondag zei zijn zaakwaarnemer dat dit zijn laatste seizoen bij Ajax is", zegt Vahle bij De Oranjewinter. "Hoe ik dat zag was niet zo dat Taylor nu weg moet of dat er al een deal klaar ligt, want als die er niet komt dan blijft hij gewoon."

"Taylor heeft straks nog een contract voor twee jaar en dan kan je een speler het best verkopen", weet Vahle. "Dan kan Ajax daar best wel veel geld voor vragen. Deze zomer is denk ik de geschikte tijd om hem te verkopen. Het is voor hem ook leuk om een stap te zetten, maar het is niet dat hij nu sowieso weggaat. Als die club er niet komt, dan blijft hij."