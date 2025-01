Noa Vahle wijst naar Ajax: "Ik wil niet in zijn schoenen staan"

Noa Vahle sprak donderdagavond bij De Oranjewinter uitgebreid over de situatie van Ajax. De verslaggeefster beseft dat technisch directeur Alex Kroes voor een moeilijke opdracht staat in Amsterdam.

"Ajax is natuurlijk een heel apart verhaal", zegt Vahle bij De Oranjewinter. "Die hebben een hele moeilijke klus. Want ze hebben geen geld en ze moeten spelers kwijt. Het salarisplafond is te hoog, dus het is voor technisch directeur Alex Kroes een hele belangrijke, maar lastige maand."

Ajax is op zoek naar een linksbuiten en Raul Moro van Real Valladolid is in beeld. "Maar die vragen dan tien miljoen euro", weet Vahle. "Dat is nu voor Ajax gewoon best wel teveel. Nu lijkt het dat hij naar Celtic gaat."

Daarnaast kan Devyne Rensch naar AS Roma verkassen. "Daar wordt nu vijf miljoen euro voor geboden, maar in de zomer is zijn contract afgelopen en loopt hij gratis de deur uit. Dus eigenlijk moet je als Ajax zeggen dat je die vijf miljoen neemt. Het is vrij lastig, andere tijden voor Ajax. Ik zie de transferwindow een beetje als poker spelen. Ajax is heel open dat ze geldproblemen hebben en niet teveel te besteden. Je hebt eigenlijk je kaarten laten zien en Ajax staat daar niet heel sterk in", aldus Vahle.

"Er is vorig jaar miljoenen uitgegeven aan spelers", vervolgt ze. "Vorig jaar hebben ze bijvoorbeeld Chuba Akpom voor dertien miljoen euro gehaald. Dat is de derde spits. Ajax kan hem nu voor twee of drie miljoen euro verkopen, dan neem je je verlies. Ik weet niet wat je ervoor krijgt. Maar dan gaat dat salarisplafond wel weer omlaag. Het is heel erg lastig. Ik zou niet in de schoenen van Alex Kroes willen staan", besluit Vahle.