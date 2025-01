Noppert dankbaar: "Heel mooi dat Ajax dan toch aan je denkt"

Noppert belandde opnieuw op de bank bij SC Heerenveen, maar stond dus wel in de belangstelling van Ajax en Feyenoord. "Dat is wel heel mooi, dat zulke clubs na een minder jaar toch nog aan je denken", vertelt Noppert in gesprek met Voetbal International. Met Ajax ging hij in gesprek, maar omdat Ajax-keeper Jay Gorter niet naar SC Heerenveen wilde, ging er een streep door de transfer.

"Daarna was er nog contact met Feyenoord. Maar het werd vrij snel duidelijk dat Justin Bijlow toch niet weg zou gaan. Daar heb ik dus een beetje pech in gehad, al weet je natuurlijk nooit of je daar gespeeld zou hebben, terwijl ik dat nu wel heb gedaan bij Heerenveen", aldus Andries Noppert.