OFFICIEEL | Ajax kondigt vertrek verdediger aan: "Gaan hem missen"

Ajax heeft het vertrek van Devyne Rensch bevestigd. De 22-jarige rechtsback maakt een transfer naar AS Roma.

Naar verluidt betalen de Italianen zes miljoen euro voor Rensch, die nog een contract tot het einde van het seizoen had bij Ajax. De verdediger tekent een verbintenis tot medio 2029 bij AS Roma. Rensch debuteerde eind 2020 voor de hoofdmacht van Ajax en kwam sindsdien 156 officiele wedstrijden in actie voor de Amsterdammers.

Alex Kroes vond het geen eenvoudige keuze om Rensch te laten gaan deze winter. "Als kind van de club en bovendien een onbetwiste basisspeler, gaan wij hem hier zeker missen", laat de algemeen directeur weten op de clubsite. "Hij wilde zelf graag het avontuur aangaan en krijgt nu de kans om zijn kwaliteiten in een van de mooiste competities van Europa te laten zien. Wij hebben Devyne veel succes gewenst en hopen dat hij in Italië minstens zo succesvol zal zijn als dat hij hier bij Ajax is geweest."