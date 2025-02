OFFICIEEL | Ajax weet Tahirovic toch nog te slijten deze winter

Ajax en Brøndby IF hebben overeenstemming bereikt over de transfer van Benjamin Tahirović naar de Deense club, zo meldt Ajax. De middenvelder stond nog tot en met 30 juni 2028 onder contract bij Ajax.

In de zomer van 2023 maakte hij de overstap naar Ajax van AS Roma onder het bewind van Sven Mislintat. De 21-jarige speler maakte uiteindelijk op 12 augustus 2023 zijn debuut in Amsterdam tijdens de wedstrijd Ajax – Heracles Almelo: 4-1.

In totaal kwam de international van Bosnië en Herzegovina 39 keer in actie voor Ajax en scoorde daarin twee keer. Dit seizoen was de speler op een zijspoor beland onder trainer Francesco Farioli.