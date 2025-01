OFFICIEEL | Regeer weer Ajacied: "Hebben heel veel vertrouwen"

Ajax heeft Youri Regeer weer in de armen gesloten. De 21-jarige middenvelder, die ook in de verdediging uit de voeten kan, verruilde de Amsterdamse club in de zomer van 2023 voor FC Twente en keert nu terug naar Ajax. Regeer tekent een contract tot medio 2029.

Regeer speelde afgelopen anderhalf seizoen 65 officiële wedstrijden voor FC Twente en scoorde daarin twee keer. Ajax maakt nu gebruik van de terugkoopclausule om de jeugdinternational van Oranje terug naar Amsterdam te halen. Tussen 2017 en 2023 speelde Regeer ook al voor Ajax. Hij kwam uiteindelijk tot acht wedstrijden in de Amsterdamse hoogmacht. Daarin scoorde hij eenmaal.

"FC Twente dankt Youri voor zijn inzet voor de club en wenst hem veel succes bij Ajax", laat FC Twente weten. In Amsterdam zijn ze blij met de komst van Regeer. "Youri heeft sinds zijn vertrek uit Amsterdam veel vlieguren kunnen maken bij FC Twente, waarbij hij flinke stappen heeft gezet en een volwassen speler is geworden", zegt Alex Kroes, technisch directeur van Ajax, via de kanalen van de Amsterdammers.

"Hij kent de club en weet wat er bij Ajax van je gevraagd wordt. Hij is direct inzetbaar op meerdere posities en gezien zijn leeftijd is het bovendien een speler waar wij nog jaren plezier aan kunnen beleven. Kortom, wij hebben heel veel vertrouwen in een mooie toekomst samen met hem", aldus Kroes.