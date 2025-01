OFFICIEEL | Ünüvar vertrekt bij Ajax: "Geeft me een goed gevoel"

Ünüvar vertrekt transfervrij bij Ajax, waar hij zijn contract in overleg liet ontbinden. De vleugelaanvaller, die ook op het middenveld uit de voeten kan, speelde het afgelopen half jaar op huurbasis bij Espanyol, maar kwam in Spanje nauwelijks in actie. Ünüvar was vorig seizoen al op huurbasis actief bij FC Twente en keert dus terug naar bekende grond.

"Ik ben blij dat ik terug ben bij FC Twente, de club waar ik mij vorig seizoen thuis voelde", vertelt Ünüvar op de officiële website van FC Twente. "Dat ik nu een contract teken voor meerdere jaren geeft me een ook goed gevoel. Ik voel me fit. Ik wil zo snel mogelijk belangrijk zijn voor het team en met de ploeg de doelen halen voor dit seizoen."