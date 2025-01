'Ook Manchester United voegt zich bij geïnteresseerden in Brobbey'

Ook Manchester United zou geinteresseerd zijn in Brian Brobbey, zo meldt de Daily Mail . De aanvaller leek aanvankelijk hard op weg naar West Ham United.

Nu heeft ook Manchester United interesse in de aanvaller. Het medium noemt ook Tottenham Hotspur, maar die lijken inmiddels ook afgehaakt vanwege de eisen van Ajax. Bij Manchester United komen beide spitsen, Joshua Zirkzee en Rasmus Højlund niet echt uit de verf. Ditzelfde geldt echter voor Brobbey bij Ajax.

Brobbey is inmiddels al in Londen gesignaleerd. West Hem lijkt vooralsnog het meest concreet. Ajax verlangt dertig miljoen euro plus vijf miljoen aan haalbare bonussen.