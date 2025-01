Oosting over Ajax-talent: "Ik vind het een interessante speler"

"Natuurlijk is mij die vraag gesteld over Banel, alleen wij wisten ook al dat hij in gesprek was met Ajax", reageert hij. "Het profiel vind ik wel prettig, maar is het een key player? Het is een jonge jongen, maar hij speelt niet bij ons. Hij heeft bij Ajax getekend. Vaak is het ook een spel met belangen, een club noemen. Natuurlijk is de vraag mij gesteld door Arnold en ik heb daar mijn mening over gegeven", aldus Oosting.

"Ik vind het een interessante speler, alleen hij tekent voor Ajax", verklapt hij. "We willen ons hard maken voor een key player, maar als die er niet is... ze moeten graag voor FC Twente willen voetballen. Ik vind ook dat we nu gewoon een goede selectie hebben. Op het moment dat er zich wel een key player voordoet die fit is en alle wedstrijden heeft gespeeld, waarom niet? Maar het kan ook zo zijn dat we het met deze groep gaan doen."

Voormalig Go Ahead Eagles-verdediger Jeroen Veldmate toont begrip voor het standpunt van de oefenmeester, die dus graag een directe versterking wil voor de Tukkers. "Ik begrijp hem wel: een jongen die je huurt moet er gewoon meteen staan", legt hij uit. "En dat moet een gigantische impuls geven aan je elftal. Als je zo'n jongen gaat huren voor de toekomst heeft dat niet zo veel zin", besluit Veldmate.