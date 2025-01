Opstelling Ajax bekend: Jordan Henderson 'gewoon' in de basis

Jorrel Hato keert na een schorsing weer terug in het elftal. Hij is donderdagavond de linksback. Youri Baas vormt samen met Josip Sutalo het centrum, met Anton Gaaei als andere vleugelverdediger. Op het middenveld is er 'gewoon' een basisplaats voor Jordan Henderson, die zou azen op een transfervrij vertrek richting AS Monaco.