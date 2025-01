Opstelling Ajax bekend: Farioli wijzigt elftal op twee posities

Beide elftallen treffen in elkaar in de achste finales van het bekertoernooi. Farioli kan in Alkmaar niet beschikken over Davy Klaassen en Owen Wijndal. Ten opzichte van het laatste competitieduel staat Klaassen dus niet in de basis, hij wordt vervangen door Fitz-Jim. Ook Steven Berghuis is zijn basisplek kwijt. Bertrand Traore speelt op rechtsvoor. Brian Brobbey begint ook dit duel ten faveure van Wout Weghorst.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Rugani, Baas, Hato; Henderson, Fitz-Jim, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.