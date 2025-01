OPSTELLING | Met deze elf namen trapt Ajax af tegen VfB Stuttgart

Ajax oefent zondagmiddag in Duitsland tegen Vfb Stuttgart. Het treffen met de nummer tien van de Duitse Bundesliga begint om 14:00.

Stuttgart werd vorig seizoen knap tweede in de Bundesliga, maar is dit jaar iets afgezakt naar de tiende plek. Ajax kende daarentegen een dramatisch seizoen vorig jaar, maar heeft zich dit seizoen herpakt en staat momenteel tweede in de Eredivisie.

Trainer Francesco Farioli kiest in het duel met de Duitsers voor veel bekende namen, nadat er tijdens de laatste Eredivisie-wedstrijd nog veel wisselingen hadden plaatsgevonden. De wedstrijd is te volgen via de kanalen van Ajax.

Opstelling Ajax: Pasveer, Rensch, Rugani, Baas, Hato, Henderson, Traore, Taylor, Brobbey, Berghuis, Godts

Wissels: Ramaj, Gorter, Wijndal, Van den Boomen, Rasmussen, Klaassen, Mokio, Fitz Jim, Akpom, Gaaei, Manssverk, Kaplan, Weghorst, Janse, Faberski, Hlynsson.