Ex-Ajacied begrijpt niks van transfergerucht: "Staat altijd stil"

Frank de Boer heeft zich kritisch uitgelaten over de mogelijke transfer van Brian Brobbey naar West Ham United. De oud-trainer van Ajax vindt het onbegrijpelijk dat de Engelse club bereid zou zijn om meer dan dertig miljoen euro te betalen voor de spits. "Doelpunten?! Hij heeft één doelpunt gemaakt (in de Eredivisie, red.)," zegt De Boer vol verbazing tijdens een uitzending van Viaplay.

De Boer twijfelt openlijk aan Brobbey’s kwaliteiten en vraagt zich af hoe een spits met zo’n doelpuntenproductie in de Eredivisie zou kunnen slagen in de Premier League. "Ik vind het ongelooflijk. Als jij in de Eredivisie maar één doelpunt kan maken, vind ik dat héél, héél matig, eerlijk gezegd."

Volgens De Boer is het niveauverschil tussen de Eredivisie en de Premier League simpelweg te groot. Hij wijst op de vele spitsen die ooit naar Engeland vertrokken en daarna in de vergetelheid raakten. Brobbey, die vorig seizoen nog achttien keer scoorde in de Eredivisie, zou volgens hem ver verwijderd zijn van zijn beste vorm. "In mijn ogen heeft hij het één jaar goed gedaan."Daarnaast hekelt De Boer het gebrek aan dynamiek in Brobbey’s spel. "Op dit moment zie ik hem alleen maar op de grond liggen… En hij staat altijd stil. Hij staat altijd stil."

Oud-voetballer Cedric van der Gun nuanceert de kritiek enigszins en wijst op de rol van Ajax zelf in de terugval van de spits. "In die periode dat hij veel goals maakte in de Eredivisie liet hij ook heel veel diepgang zien als er ruimte achter de verdediging lag. Dus de vraag is ook: dat hij het nu niet laat zien, is dat alleen zíjn schuld, of wordt er vanuit de trainer te weinig gedaan om het optimale eruit te halen?”