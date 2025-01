'Oud-Ajacied kan reden worden dat Giménez in Nederland blijft'

AC Milan wil Saniago Gimenez graag inlijven. Maar zijn komst wordt door Feyenoord niet makkelijk gemaakt. De Italiaanse club is nu uitgekomen bij Lorenzo Lucca.

De Milanezen brachten nog geen bod uit op de oud-Ajacied, meldt Gianluca Di Marzio. Gimenez is nog altijd dé topkandidaat in Milaan. Voetbal International meldde maandag dat de Milanezen zo'n twintig miljoen willen betalen, terwijl Feyenoord op het dubbele inzet.

Lucca is nu dus een optie. Via Pisa maakt hij de overstap naar Udinese. Daar scoorde hij dit seizoen acht keer in 21 wedstrijden. De Italiaan ligt nog vast tot medio 2028. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op achttien miljoen euro. Bij Ajax wist hij twee keer te scoren.