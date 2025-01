Oud-Ajax-middenvelder mag meetrainen bij koploper Eerste Divisie

Het duo is momenteel transfervrij. Volgens NH Nieuws heeft technisch directeur Patrick Busby laten weten dat het tweetal zich bij FC Volendam heeft gemeld met de vraag of ze mee kunnen trainen. Voormalig Ajax-middenvelder Anita (35) is transfervrij sinds zijn vertrek uit Saoedi-Arabië.

Ook voormalig FC Twente-aanvaller Cabral (34) zit momenteel zonder club, sinds zijn vertrek bij Kalamata uit Griekenland. "We gaan kijken hoe ze ervoor staan. Onze selectie is goed bezet, maar we kijken of we elkaar kunnen helpen", aldus Volendam-directeur Patrick Busby tegen NH Nieuws.