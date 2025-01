Oud-trainer Ajax genoemd als opvolger Priske: "Te prematuur"

Feyenoord-trainer Brian Priske ligt zwaar onder vuur na de teleurstellende prestaties en zijn opvallende uitlatingen na de nederlaag tegen Willem II. Valentijn Driessen, voetbaljournalist en analist, is onomwonden in zijn oordeel: "Met zijn uitlating in Tilburg heeft Priske zichzelf nu zo goed als onmogelijk gemaakt als Feyenoord-trainer." De journalist heeft ook al namen gehoord als mogelijke opvolgers, waaronder een oud-trainer van Ajax.

Priske kan wijzen op een degelijke ongeslagen reeks in de Champions League-buitenhuiswedstrijden. Overwinningen tegen Benfica en Girona, en een gelijkspel bij Manchester City zijn indrukwekkend. Toch stelt Driessen dat dit onvoldoende is om de Deen krediet te geven in Rotterdam. "Hij heeft tot dusver nooit kunnen overtuigen bij Feyenoord", aldus Driessen. "Met een carrière van ruim dertien jaar in het trainersvak moet Priske geweten hebben dat hij na Willem II zijn hoofd op het hakblok legde", aldus Driessen in De Telegraaf.

Driessen acht de kans groot dat Feyenoord spoedig een nieuwe trainer aanstelt. "Een interim-oplossing intern ligt niet voor de hand met alleen John de Wolf en Etienne Reijnen als mogelijke opvolgers", stelt hij. Mocht Feyenoord besluiten Priske na de cruciale wedstrijd tegen Bayern München te ontslaan, dan zou een nieuwe trainer in ieder geval een week voorbereidingstijd hebben voor het duel tegen Lille OSC.

Inmiddels doen er al diverse namen de ronde als mogelijke opvolgers. "De namen van Giovanni van Bronckhorst, Mark van Bommel en zelfs de veelbesproken oud-trainer van Ajax Erik ten Hag vallen te beluisteren. Maar vooralsnog is dat te prematuur", aldus Driessen.