'Oude bekende aangeboden bij Ajax voor mogelijke huurdeal'

Antony is bij meerdere clubs, waaronder Ajax, aangeboden om hem over te nemen van Manchester United, zo weer CaughtOffside te melden. De Amsterdammers zouden er voor open staan om hem te huren, maar hebben zich nog niet officieel gemeld.

Antony vertrok in 2022 voor een enorm bedrag van Ajax naar United. TOch maakt de Braziliaan geen denderende indruk in Engeland. In 93 duels voor The Red Devils kwam de Braziliaan twaalf keer tot scoren en leverde hij vijf assists. Dit seizoen kwam hij pas in elf wedstrijden binnen de lijnen, waarvan acht keer als invaller.

Daarom is hij bij Ajax, Juventus, Benfica en Newcastle United aangeboden. Daarvan staan Ajax en Juventus open voor een huurdeal. Ook Real Betis was geïnteresseerd, maar voor hen was het salaris een struikelblok.