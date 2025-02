'Overbodige Ajacied blijft rest van het seizoen in Amsterdam'

Tahirovic is al sinds de voorbereiding afgelopen zomer overbodig bij Ajax. Het lukte in die transferperiode niet om een nieuwe club te vinden, dus werd hij weer bij de selectie van Francesco Farioli gehaald. De middenvelder kwam het afgelopen halfjaar slechts twee keer in actie voor de Amsterdammers. Ook deze winter gaat de Bosniër geen transfer maken, zo weet het Algemeen Dagblad.

Er zouden wel de nodige buitenlandse clubs geïnteresseerd zijn geweest in Tahirovic, maar die clubs wilden hem alleen huren. Ajax zwaaide met Chuba Akpom echter al de zesde huurling uit. Een club mag niet meer dan zes spelers verhuren.