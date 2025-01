Pasveer doet gewaagde uitspraak: "Gaan nog een plekje stijgen"

Remko Pasveer gelooft dat Ajax nog steeds op de goede weg is. In gesprek met Ajax TV blikt de doelman terug op de eerste seizoenshelft van het seizoen. Hoewel het vlak voor de winterstop wat moeizamer ging, blijft hij positief. Pasveer is vastberaden om in de komende periode verdere stappen vooruit te zetten.

De doelman kijkt tevreden terug op 2024, een jaar dat voor hem een wederopstanding betekende. "Het is heel erg goed gegaan. Voor mij persoonlijk, maar ook als club zitten we weer in een stijgende lijn. Er is veel gebeurd, al helemaal voor een club als Ajax. Voor mij is het een soort wederopstanding. Ik heb me teruggevochten tot de plek waar ik nu sta," zegt de doelman.

Met het nieuwe jaar voor de deur heeft Pasveer duidelijke doelen gesteld. "Fit blijven en kijken of we nog een plekje kunnen stijgen," vertelt hij ambitieus. "We kunnen maar één plek stijgen. Dat wil je natuurlijk altijd. Uiteindelijk moet je wel reëel zijn in hoe we erop staan, maar we zullen er alles aan doen om onze punten te behalen. We kijken naar wat we meer kunnen doen."