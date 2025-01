Pasveer kritisch over seizoen 2024: "Tegenstanders onderschatten"

"Dat is vaak zo in een eerste wedstrijd na een stop van twee weekjes," verklaart de doelman. Toch ziet hij genoeg perspectief voor verbetering. "Ik denk dat we op de goede weg zijn. We pakken er punten uit die minder goed zijn en op zaterdag moeten we weer vol gas om RKC te verslaan."

Over het aankomende duel met RKC Waalwijk is Pasveer duidelijk. "Het is een lastige ploeg, maar we spelen thuis," zegt hij. "Wij moeten gewoon winnen. Zo simpel is het. Je moet geen enkele tegenstander onderschatten en je ziet ook dat wij het vaak moeilijk hebben tegen kleinere clubs. Aan ons de taak om zaterdag te laten zien dat we het beter kunnen doen dan in de afgelopen eerste seizoenshelft."

Pasveer benadrukt dat focus en discipline cruciaal zijn om de wedstrijd tegen RKC tot een succes te maken. Met de tweede seizoenshelft net begonnen, is het volgens hem belangrijk om een goede lijn in te zetten. "Zaterdag is een mooie kans om te laten zien dat we klaar zijn voor de uitdagingen die dit jaar brengt," besluit de ervaren doelman.