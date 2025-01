'Patrick Kluivert vindt nieuwe klus en tekent meerjarig contract'

Kluivert heeft een contract getekend voor twee jaar met een optie voor nog twee jaar, zo meldt Fabrizio Romano. De oud-international van het Nederlands elftal, die in de Eredivisie furore maakte bij Ajax, wordt op 12 januari gepresenteerd in Indonesië. Zijn doel wordt nu om Indonesië naar het WK van 2026 in Noord-Amerika te loodsen. Bondsvoorzitter Erick Thohir vond Shin niet meer de juiste kandidaat en besloot de Zuid-Koreaan te ontslaan.

Hij liet maandag al weten dat er drie kandidaten uit Europa gepolst zijn voor de functie van bondscoach. Volgens Romano wordt het dus Kluivert, die eerder onder meer werkzaam was bij (Jong) FC Twente. "We hebben een leider nodig die onze strategieën beter implementeert, beter communiceert met de spelers en de programma's van onze nationale ploeg beter implementeert", vertelde Thohir volgens Reuters tijdens een persconferentie.